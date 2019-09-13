Не волнуйтесь. Власти не собираются отменять 8-часовой рабочий день

В рамках масштабной реформы контрольно-надзорной деятельности планируется отменить более 20 тыс. устаревших нормативных актов. В числе этих документов — Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 29.10.1917 «О восьмичасовом рабочем дне».

Россияне задались вопросом — неужели 8-часовой рабочий день отменят?

Между тем в Правительстве поспешили упокоить граждан. Об отмене восьмичасового рабочего дня, зафиксированного в советском декрете, речи не идет. Дело в том, что такая же норма прописана в Трудовом кодексе и отменять ее не собираются.

«Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым Кодексом Российской Федерации. Мы сам восьмичасовой день не отменяем», — цитирует ИА ТАСС слова вице-премьер РФ Константина Чуйченко.

Напомним, в России закон от 19.04.1991 «О повышении социальных гарантий для трудящихся» установил продолжительность рабочего времени до 40 часов в неделю. 25 сентября 1992 года эта норма была закреплена в КЗОТ, а затем — в ТК. После этого продолжительность рабочей недели в России не менялась. В настоящее время она составляет 40 часов (по 8 часов в день), с двумя выходными днями — в субботу и воскресенье.