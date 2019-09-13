Как проходит банковский форум в Сочи: нашли выход на самого главного банкира. С яхтой

Пока экономический блок правительства на Московском форуме клянется, что в ближайший год не будет увеличивать налоги, Сочи радует новостями погорячее.

На берегу Черного моря сегодня проходит банковский форум. А главные вести с полей передает эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт. Финансовый консультант рассказывает, что самые удивительные сценки банковского форума случаются к полуночи, в лобби-баре и окрестностях.

...Мужик подсел. Долго молчал, и мы почти молчим... Мужик не выдержал: «А знаете вообще кто я?!» Мы, в принципе знаем. Вернее угадываем — чмо. Но мы даем мужику возможность рассказать о себе самому... «Я — начальник охраны Аксакова! Знаете про такого? Он тут главный! Он сам не в отеле живет. На яхте. Тут недалеко его яхта на якоре... И два катера охраны... И в отеле много моих людей. Охраняем... Так что если что, если нужен будет выход на самого Аксакова — обращайтесь... Не стесняйтесь"...

Как мы понимаем, речь идет о председателе комитета Госдумы по финансовому рынку и совета Ассоциации банков России Анатолии Аксакове. Остро понадобится решить вопрос с кредитом или блокировкой, обращайтесь сразу к охране.