У 500 тыс. людей украли пенсионные накопления

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество с накопительными пенсиями, пишет «Коммерсантъ». Наконец-то.

Следственный комитет подозревает, что в 2017—2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления полумиллиона людей без их ведома из государственного пенсионного фонда в частные. В истории замешаны «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН». На кону — миллиарды рублей.

Как полагает следствие, агенты создавали договоры о переводе средств, ставили липовые подписи людей и нотариусов. Незаконные договоры отправлялись в НПФ почтой или курьером. Писем было подозрительно много, ведь удобнее оформить онлайн через личный кабинет на сайте ПФР. Но фонды до последнего закрывали глаза на шквал корреспонденции. А теперь, наверное, будут говорить, что сами пострадавшие.

Как бороться с незаконным переводом пенсионных накоплений, мы рассказывали.