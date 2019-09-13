Под маркировку попал и транспорт

Ой, и мне с Вами! Хоть в пятницу посмеяться немножко. ))Так, на работу эти самые, которые не нако...
Что накоплено? На работу в 5-й рабочий день тоже надо за деньги ехать, почему никто не возмущаетс...
Да что уж только родился, получил свидетельство, ИНН, СНИЛС, мед.полис, застраховался и сразу пош...
Он же памятник!!! Ну кто его обложит (посадит)!
Вы сказали, что можно бесплатно. Где в мире бесплатная энергия? Если тратите, значит накопили. Ну...
Всяк входящий в здание налоговой?
А кто ставил задачу отдыхать "не потребляя энергии"? Я могу, например, пойти гулять в парк или в ...
Короче, хотел получить 300'000 рублей - в результате получил 5'000. Так себе заработок.Ну и репут...
Интересно, а что тогда с зп налогами? они будут 13% удерживать или все?...
Так и есть. В одних квитанциях включают все ЖКХ+охрану и консьерж, а в других 5 квитанций от разн...
Ну, у пиратов же есть свой флаг 8-)
Целовать будут, преклонив колено...
Вы умеете что-то делать не потребляя энергии? Нарушаете законы термодинамики? Это круто, да! Нобе...
они для прорыва место и оставили, просто пока не придумали как его изобразить......
Дибилизм нашей налоговой системы не знает предела!!!!
Вспомнилось из Простоквашино:Извините! Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда ф...
Интересно, а как вести учет рабочего времени работника в другом городе? Появился в скайпе в 9 и в...
флаг в руки, эмблему на шею)
неважно. главное, чтобы не запели: https://www.klerk.ru/buh/news/489368/
А Поэтому и хочется посмотреть дела и формулировки. Можно ли отказать на основании отсутствия ком...
А зачем им вообще флаг???
А зарплату на основании чего перерасчитывать? Если работник не выходил на работу, в табеле не дол...
Гусинский тоже как-то думал, что Коржаков - ЧМО.))Так и лёг в горчичном пальтишке за 2,5 тысячи д...
Пусть вводят, будет лучше. Я в отчетный период работаю по 14часов в сутке на пятидневке, за это в...
согласен, че только не придумают чтобы было больше веселья... Смысл вводить на те товары маркиров...
Они бедные уже не знают, чем бы еще занять работников Пенсионного фонда. ...
Воу. Спасибо за контакт)))
Ну вот Вам очень характерный пример:Апелляционное определение СК по гражданским делам Брянского о...
это о какой компании речь? Та фирма, которой это физлицо реально услуги оказывает, она тоже под в...
В рейтинге нет МодульБанка. На мой взгляд, его приложение достойно ТОП-3 вместе с тиньковым....
поэтому по юзабилити у банка открытие завышены балы. Но я пишу про интернет банк для бизнеса у От...
У банка открытие по крайней мере для бизнеса очень стрёмный интерфейс. Точнее даже почти никакой ...
У Тинькова, на мой взгляд, приложение намного лучше, чем у Сбера. Правда, Сбер, недавно откопиров...
Нет, валютный контроль проходит только компания-реселлер в России, а физлицо получает деньги удоб...
Дизайн флага, мягко говоря, странный. В наших коллажах про разрывы, которые ФНС запрещала нам пуб...