Под маркировку попал и транспорт

С 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года будет проводиться эксперимент по маркировке средствами идентификации велосипедов и велосипедных рам.

Принято соответствующее Постановление Правительства № 1183 от 11.09.2019.

Цель эксперимента — апробация механизмов функционирования системы прослеживаемости оборота велосипедов и велосипедных рам в России, создание условий для защиты интересов производителей и потребителей такой продукции.

Полномочия оператора информационной системы закреплены за ООО «Оператор-ЦРПТ».