Кого еще власти хотят освободить от НДФЛ

Доходы в виде помощи, полученные гражданами, пострадавшими от террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, а также членами их семей в связи с указанными событиями, освободят от НДФЛ. При этом источник дохода будет неважен.

Соответствующий законопроект № 793324-7 с поправками в ст. 217 НК внесло в Госдуму Правительство.

Кроме того, в качестве дополнительной меры законопроектом предусматривается освобождение от НДФЛ доходов граждан, предоставляющих пострадавшим жилые помещения, в виде платы за наем жилых помещений, если такая плата произведена в пределах сумм, полученных пострадавшими на цели найма жилого помещения из бюджета.