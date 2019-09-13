Компаниям станет выгодно покупать у населения старье

Организациям на общей системе будет выгодно покупать у населения электронику для перепродажи.

В настоящее время при реализации автомобилей, приобретенных у физлиц, налоговая база по НДС — это разница между ценой продажи и покупки, а не вся продажная стоимость. Такой порядок установлен пунктом 5 1 статьи 154 НК.

В Госдуму поступил законопроект № 793334-7, которым предлагается это правило распространить и на другие товары, а не только на авто.

Предлагается при реализации приобретенных у физлиц для перепродажи отдельных видов электронной, бытовой техники по перечню, утверждаемому Правительством РФ, определять налоговую базу также как разницу между ценой, определяемой в соответствии со статьей 1053 НК, с учетом НДС и ценой приобретения указанной техники.

Авторство проекта принадлежит Смоленской областной Думе.