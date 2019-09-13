Платежи ЖКХ снизятся. И, кажется, это действительно правда

Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ. Ваши коммунальщики больше не смогут учитывать в тарифах комиссию за перевод денег в банк.

ФАС сейчас готовит проект документа, который вводит такой запрет, пишет «РГ».

Чтобы получать платежи от населения, поставщики коммунальных ресурсов заключают соглашения с отдельными банками. Комиссии за перевод средств с граждан в этом случае не взимаются. Формально их банкам платят сами поставщики, но сейчас закон разрешает им учитывать эти расходы при расчете тарифов, так что фактически они ложатся на плечи граждан.

Антимонопольное ведомство выявляло случаи, когда в составе тарифа была заложена комиссия платежных организаций в размере до 7 процентов от суммы переводов.

Если договора с банком у поставщика ресурсов нет, граждане сами вынуждены платить комиссию за перевод платежа. Таким образом, она взимается дважды: первый раз — в составе суммы, указанной в платежке, второй раз ее берет сам банк за перевод средств.

Если же платежи вносятся непосредственно в кассу управляющей компании или поставщика ресурсов, то получается, что в составе тарифа человек платит за услугу, которой не пользовался.