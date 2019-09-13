Как прокуроры борются с обналичкой в сети

SBIS_MO Есть предположение, что среди этих контор есть про-налоговые.Продали тебе закрывающий НДС, а чере... Обнальщики все чаще кидают своих клиентов с НДС

SBIS_MO А эмблема ФНС их не устраивала на синем фоне? Зачем такое уродство?... ФНС сделала себе флаг: триколор там в уголке

Wern Нужно еще больше абсурдных условий, а то конь еще недостаточно сферический в недостаточном вакуум... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

MaxC Какой смысл этому программисту работать по трудовому договору?))У него УСН6%, как минимум, просле... Закон о дистанционных работниках перепишут

Wern Из того, что есть в холодильнике. У работающего человека в холодильнике есть еда. Гречку можно св... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

Ванилин Вы мне-то зачем это объясняете? Вы депутату объясните, который собирается ввести "суммированный у... Закон о дистанционных работниках перепишут

VikaV2193 Из чего обед готовить будем? На какие шиши книгу или кино купим? Контрафакт не рассматриваем, у р... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

Wern Так выспался или пошел на работу к 8.30? Мне, к примеру, чтобы попасть на работу к 8.30, надо про... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

id285061139 Ну вот Вам прекрасное дело, где суд как бы говорит сосикателю, что работоадтель ему вообще нифига... Как соискатели зарабатывают на работодателе, который отказал: новая мода

ВВбух А кого он там заколол? неужта налогоплательщика? тогда понятно зачем флаг. Штоб уже морально подг... ФНС сделала себе флаг: триколор там в уголке

id285061139 Ну примерно об этом я и говорю: судиться по поводу незаконного отказа в настоящее время вообще аб... Как соискатели зарабатывают на работодателе, который отказал: новая мода

Старый ворчун Тоже мне жутик - сколько там тех накоплений было?Тут у миллионов людей открыто отобрали пенсии за... У 500 тыс. людей украли пенсионные накопления

Wern Сначала вы поясните, как это у человека может не быть энергии, чтобы выспаться, а потом пойти пеш... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

VikaV2193 Конечно, не все и не у всех. И жалуются не все, а лишь немногие. Но они то есть. Как с ними быть ... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

Wern Но по вашей логике пешком ходить у них силушек нет, не "накоплено энергии". Далеко не все ходят п... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

lawyerTT Интересно, а если у нас решение вступило в силу 28.12.2018? Получается мы лишены возможности пере... Как в 2019-м пересчитать налоги по пересмотренной кадастровой стоимости

titova-tlt видела реального программиста в Бангкоке, который появлялся в скайпе в определенное время и никто... Закон о дистанционных работниках перепишут

titova-tlt никак... какой табель... вы договариватесь за плату сделать определенную работу. Если работа сдел... Закон о дистанционных работниках перепишут

VikaV2193 Ой, и мне с Вами! Хоть в пятницу посмеяться немножко. ))Так, на работу эти самые, которые не нако... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

Wern Что накоплено? На работу в 5-й рабочий день тоже надо за деньги ехать, почему никто не возмущаетс... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

titova-tlt Да что уж только родился, получил свидетельство, ИНН, СНИЛС, мед.полис, застраховался и сразу пош... Пенсию будут считать с 45 лет

Wern А кто ставил задачу отдыхать "не потребляя энергии"? Я могу, например, пойти гулять в парк или в ... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?