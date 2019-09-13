Как прокуроры борются с обналичкой в сети

Есть предположение, что среди этих контор есть про-налоговые.Продали тебе закрывающий НДС, а чере...
А эмблема ФНС их не устраивала на синем фоне? Зачем такое уродство?...
репутация неплатежеспособного - на руку? вот удивили вы:)пример тимати несет еще одно послание-да...
Нужно еще больше абсурдных условий, а то конь еще недостаточно сферический в недостаточном вакуум...
Чтобы обеды в столовке есть с 70% скидкой
Какой смысл этому программисту работать по трудовому договору?))У него УСН6%, как минимум, просле...
Из того, что есть в холодильнике. У работающего человека в холодильнике есть еда. Гречку можно св...
Иллюстрация огонь. А государство наше больно
Вы мне-то зачем это объясняете? Вы депутату объясните, который собирается ввести "суммированный у...
Если так ставить вопрос, то совсем грустная картина получается.Зачем тогда вообще жить?...
Из чего обед готовить будем? На какие шиши книгу или кино купим? Контрафакт не рассматриваем, у р...
Так выспался или пошел на работу к 8.30? Мне, к примеру, чтобы попасть на работу к 8.30, надо про...
Ну вот Вам прекрасное дело, где суд как бы говорит сосикателю, что работоадтель ему вообще нифига...
Вообще, интересно, что значат все эти три короны, ключ и пр....
А кого он там заколол? неужта налогоплательщика? тогда понятно зачем флаг. Штоб уже морально подг...
Ну примерно об этом я и говорю: судиться по поводу незаконного отказа в настоящее время вообще аб...
Будний день: Встать и пойти у него энергия есть. Выспался, пошел на работу к 8-30. Пришел, порабо...
Нет, не возникнет, потому что мы предоставляем прозрачные закрывающие документы на каждую задачу....
Тоже мне жутик - сколько там тех накоплений было?Тут у миллионов людей открыто отобрали пенсии за...
Сначала вы поясните, как это у человека может не быть энергии, чтобы выспаться, а потом пойти пеш...
Конечно, не все и не у всех. И жалуются не все, а лишь немногие. Но они то есть. Как с ними быть ...
Но по вашей логике пешком ходить у них силушек нет, не "накоплено энергии". Далеко не все ходят п...
Интересно, а если у нас решение вступило в силу 28.12.2018? Получается мы лишены возможности пере...
Вот охота же "иканамисту" идиотом-то прикидываться? На самом деле нынешний кабинет министров подч...
видела реального программиста в Бангкоке, который появлялся в скайпе в определенное время и никто...
никак... какой табель... вы договариватесь за плату сделать определенную работу. Если работа сдел...
Ой, и мне с Вами! Хоть в пятницу посмеяться немножко. ))Так, на работу эти самые, которые не нако...
Что накоплено? На работу в 5-й рабочий день тоже надо за деньги ехать, почему никто не возмущаетс...
Да что уж только родился, получил свидетельство, ИНН, СНИЛС, мед.полис, застраховался и сразу пош...
Он же памятник!!! Ну кто его обложит (посадит)!
Вы сказали, что можно бесплатно. Где в мире бесплатная энергия? Если тратите, значит накопили. Ну...
Всяк входящий в здание налоговой?
А кто ставил задачу отдыхать "не потребляя энергии"? Я могу, например, пойти гулять в парк или в ...
Короче, хотел получить 300'000 рублей - в результате получил 5'000. Так себе заработок.Ну и репут...
Интересно, а что тогда с зп налогами? они будут 13% удерживать или все?...