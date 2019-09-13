Клерк.Ру

Как прокуроры борются с обналичкой в сети

Сайты обнальщиков массово блокируют.

На днях саратовская прокуратура потребовала заблокировать 15 сайтов, которые писали о легализации доходов, полученных преступным путем. С начала года только она закрыла 70 сайтов с острыми советами.

Поскольку «отмывание» денег, добытых преступным путем, является преступлением, прокуратура считает, что подобные публикации нарушают правила государства.

Вообще, вопрос стоит серьезно: За обналичку наказывают строже, чем за убийство

 

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