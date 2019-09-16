Когда исполнителю ГОЗ могут заблокировать счет

Утвердят критерии, ориентируясь на которые Федеральное казначейство будет блокировать счета юрлиц и ИП, являющихся исполнителями государственного оборонного заказа.
Соответствующий проект размещен Минфин на федеральном портале.
Таких критериев три:
1) уплата налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в размере, суммарно превышающем 50 % суммы госконтракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета, открытого исполнителю;
2) оплата труда физлицам в размере, суммарно превышающем 50 % суммы госконтракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета, открытого исполнителю;
3) перечисление прибыли, согласованной сторонами при заключении госконтракта, и предусмотренной его условиями в размере, превышающем 20 % суммы госконтракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета, открытого исполнителю.