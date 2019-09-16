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Когда исполнителю ГОЗ могут заблокировать счет

Утвердят критерии, ориентируясь на которые Федеральное казначейство будет блокировать счета юрлиц и ИП, являющихся исполнителями государственного оборонного заказа.

Соответствующий проект размещен Минфин на федеральном портале.

Таких критериев три:

1) уплата налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в размере, суммарно превышающем 50 % суммы госконтракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета, открытого исполнителю;

2) оплата труда физлицам в размере, суммарно превышающем 50 % суммы госконтракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета, открытого исполнителю;

3) перечисление прибыли, согласованной сторонами при заключении госконтракта, и предусмотренной его условиями в размере, превышающем 20 % суммы госконтракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета, открытого исполнителю.

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