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У иностранцев и лиц без гражданства должен быть СНИЛС

Все иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в России, должны быть зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования и иметь СНИЛС.

Зарегистрироваться в системе ОПС может сам иностранный гражданин или с помощью своего работодателя, для чего необходимо представить в ПФР или МФЦ документ, удостоверяющий личность, и анкету.

Все работодатели, у которых трудятся иностранные граждане и лица без гражданства, обязаны зарегистрировать их в российской системе ОПС.

Регистрации подлежат следующие категории иностранных граждан и лиц без гражданства:

1) иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории РФ (данный статус подтверждается видом на жительство);

2) иностранные граждане и лица без гражданства, которые временно проживают на территории РФ (статус подтверждается разрешением на временное проживание);

3) иностранные граждане и лица без гражданства, которые временно пребывают на территории РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов);

Иностранные граждане или лица без гражданства из числа ВКС, временно пребывающие на территории РФ, могут быть зарегистрированы в системе ОПС без последующего учета пенсионных прав. Это означает, что начисление и уплата страховых взносов на ОПС за названных лиц страхователями не производится. Сведения индивидуального (персонифицированного) учета на данную категорию граждан также не подлежат представлению.

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Такие разъяснения дает ОПФР по Кемеровской области.

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