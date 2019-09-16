Как самозанятому уплатить налог авансом

Как заплатить налог самозанятому, если он уезжает за границу на несколько месяцев, а приложение «Мой налог» не дает возможности заплатить авансом? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте.

В настоящее время в мобильном приложении такой функционал отсутствует, признали налоговики, но сообщили, что он запланирован для реализации в будущих версиях приложения.

Однако и сейчас выход есть - для оплаты налогов авансом, необходимо распечатать квитанцию с суммой начисленного налога, лично обратиться в отделение любого банка и попросить изменить сумму к уплате на любую другую, которую самозанятый собирается заплатить. При оплате суммы, больше чем исчислен налог, у самозанятого возникнет переплата по налогу, в последующие месяцы начисленный налог будет списываться из суммы переплаты.

В будущих версиях приложения «Мой налог» будет реализована функция автоплатежа, в связи с чем для оплаты начисленных налогов при нахождении за пределами РФ, будет необходимо всего лишь иметь на счете банковской карты достаточную сумму для уплаты.