ФНС применяет новый старый прикол о техническом сбое, чтобы продлить камералку

В «Красном уголке бухгалтера» все выходные гремели дебаты на тему нового прикола ФНС.

Ирине Гусевой позвонили из инспекции контрагента: «У вас разрыв по НДС на десятки миллионов. Вы сдали уточненку нулевую, а у вашего покупателя к вычету десятки миллионов».

Компания на самом деле уточненную декларацию не сдавала. Ирина перезванивает в свою инспекцию, там ей подтверждают наличие уточненки. После запроса акта сверки и перечня сданной отчетности, новый звонок в ФНС, где уже признаются: технический сбой. Но! Инспекция сделать ничего не может, компания должна подать срочно еще одну уточненку с данными первичной декларации.

Взвесив обстоятельства: покупатель в одном холдинге, неуплаты нет, пятница — Ирина отправляет уточненку. Но не все коллеги разделили решение.

А потом штраф могут по 122-й впаять. И побежите доказывать за технический сбой. Выставляет-то машина! Будет она вам анализировать сбой - не сбой. Выкатит, а вы потом бегайте! Плавали, знаем. — Ольга Левина

Ни в коем случае так делать нельзя. Начинает течь новый срок камеральной проверки. Возможно, это способ продлить проверку (при первичной не успели и вот, такой трюк). Вы дали им еще три месяца. Зачем? Надо требовать письменное пояснение от них, говорите им, что «слова к делу не пришьешь», требуйте их письменно пояснить, делайте запросы у провайдеров (такском, контур)...пусть дают справки, что такая шифрованная отчетность не передавалась через них, записывайте такие разговоры и разбирайтесь. — Наталия Потехина

Я бы не сдавала никаких уточненок. Да еще по сомнительным звонкам. Завтра у них встанет и заработает ПО, а у вас какая-то странная уточненка. Отключить рекламу — Юлия Веселова

Ирина написала обращение с описанием ситуации и запросила пояснение ситуации. Самим интересно, что ей ответят.