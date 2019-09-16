Еще раз про мизерные шансы выиграть у ФНС в суде

Оцените эффективность судебной защиты по налоговым спорам в разрезе оспоренных, присужденных, взысканных сумм.
Вот полная таблица, которую подготовил Виктор Бациев, экс-судья – председатель налогового состава ВАС РФ, действительный государственный советник юстиции 3 класса.
Если коротко:
Оспаривание решений инспекций: ФНС побеждает в 83 случаях из 100.
Имущественные требования о взыскании излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов: За налоговиками 93 победы, за компаниями только 7.
Взыскание убытков с инспекций, причиненных незаконными решениями, действиями в ходе налогового контроля: в пользу компании 1 случай из 100, это нокаут, как выразился источник.