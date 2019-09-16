Еще раз про мизерные шансы выиграть у ФНС в суде

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Anka-1 Выезжаю в 7, приезжаю в 19 (ухожу с работы на полчаса раньше положенного). А если еще два часа до... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?