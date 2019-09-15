Материнский капитал увеличат. Будет с числом дьявола

Обещанного три года ждут. Мы ждали пять! И вот, правительство индексирует материнский капитал.

Выплата с 2020 года составит 466 600 руб., подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова.

Это меньше, чем власти обещали людям ранее. С прошлого года нас «кормили» новостями про 470 000 руб. Но и на том нас просят быть благодарными, все-таки выплату не меняли с 2015 года.

Что интересно. Проиндексирован будет не только размер вновь выданных сертификатов, но и остатки средств семей по частично израсходованным сертификатам.

Сейчас выдают 453 026 руб. Программа действует до 2021 года. Потом, вероятно, ее продлят еще на три года.

Напомним, что семья может потратить материнский капитал на покупку или строительство жилья, первоначальный взнос или погашение ипотечного кредита, образование детей или социальную адаптацию инвалидов, пенсионные накопления матери (тут осторожнее).