ОФД слил 14 млн записей онлайн-касс

14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ.

Утечка впервые произошла через одного из операторов фискальных данных — ОФД «Дримкас», пишут «Известия».

Сервер ОФД «Дримкас» стал общедоступным 9 сентября и пробыл в таком состоянии три дня. На нем хранятся журналы с более 14 млн записей. В открытый доступ утекли ИНН, адреса и названия компании, информация об электронных ящиках и телефонах представителей, а также заключенных сделках, ассортименте и ценах товара.

Еще в Сеть попали телефоны и e-mail 3 тыс. физических лиц — пользователей скидочной программы «Покупай-ка».

Компания объясняет утечку атаками на серверы, происходившими с начала сентября. Но эксперты в это слабо верят и списывают косяк на ошибку айтишников, которые могли забыть поставить галку в нужном окне.

ФНС уже готовится штрафануть оператора, когда пройдут все разбирательства. Компании грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.

А всем пострадавшим теперь можно готовиться принимать звонки с рекламой. Вероятны последствия, о которых сейчас сложно предположить.