Как лечится прокрастинация перед сдачей отчетности

Британские ученые нервно курят в сторонке. «Клерку» не нужна их помощь, чтобы называть вещи своими именами: «отчетность достала», «аврал, ад, валерьянка».

Мы много лет наблюдаем одну картину: период сдачи отчетности – все стрессуют от волны нагрузки, виноватятся и ноют, что опять и снова приходится задерживаться допоздна, в ущерб уютным семейным вечерам и другим интересам. Мы не волшебники, мы не можем отменить всю отчетность разом. Но в наших силах открыть вам глаза на очевидные и практичные инструменты, которые помогают расходовать свои силы эффективнее.

Вот ваши хронические болячки:

– работаю в режиме «ничего не успеваю»;

– испытываю гнев или бессилие, если шеф дает новое задание «не вовремя»;

– как маленьким детям повторяю подчиненным их функции или переделываю их работу;

– верчусь весь день, нет времени даже на перерыв;

– эту работу надо было сделать еще вчера;

– хочу всех убить, все бросить и смыться.

Лечится все. Вы просто не знаете, как. Все расскажем на вебинаре «Как сдать отчетность без стресса». Регистрируйтесь, приходите 1 октября. Автор курса — Ирина Морозова, аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог, сама работает в финансовой сфере. И уже забыла, когда отчетность проходила с натугой.