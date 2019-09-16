Что делать, если на ваше имя зарегистрирована организация без вашего ведома

Фиксируются случаи, когда мошенники, используя чужую электронную подпись, открывают ООО или регистрируют ИП на имя ничего не подозревающих граждан.

Что делать, если вы попали в такой переплет, рассказывает ФНС.

Необходимо незамедлительно представьте заявление в произвольной форме в регистрирующий орган по месту нахождения юрлица.

В заявлении укажите реквизиты (наименование юрлица, ИНН, КПП, ОГРН) и следующую информацию:

Вы не учреждали данное юрлицо,

Вы не подписывали документы для его регистрации (в том числе электронной подписью и в электронном виде),

Вы не получали сертификат ключа электронной подписи.

В заявлении укажите все возможные обстоятельства, свидетельствующие о вашей непричастности к созданию и деятельности данного юридического лица.

Если вы собираетесь в дальнейшем обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении вас противоправных деяний, запросите в регистрирующем органе сведения об удостоверяющем центре, изготовившем сертификат ключа проверки электронной подписи.

Данное заявление подписывается заявителем собственноручно. Нотариальное удостоверение подписи не требуется.

ФНС рекомендует лично посетить регистрирующий орган по месту учета юрлица, чтобы подать соответствующее заявление.

В целях отражения в ЕГРЮЛ информации о недостоверности данных о вас как о руководителе или учредителе в регистрирующий орган по месту нахождения юрлица, представьте Заявление по форме Р34001.

При получении ответа от регистрирующего органа, обратитесь в удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа электронной подписи, с заявлением об отзыве электронной подписи.

Одновременно запросите копии документов, на основании которых была оформлена электронная подпись.

Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении вас противоправных действий. К обращению следует приложить копии документов, на основании которых была оформлена электронная подпись.

Налоговики напоминают, что информацию об участии в организации, в которой Вы являетесь руководителем или учредителем, можно посмотреть в разделе «Профиль» в вашем Личном кабинете.