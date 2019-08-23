На ваше имя могут открыть фирму без вашего ведома

Бухгалтер из Нижнего Новгорода неожиданно для себя узнала, что является владелицей бизнеса в Москве, которым она же единолично управляет. Как такое возможно? Рассказываем.

Шок

Эта неприятная история приключилась с нашей читательницей Еленой, которая работает бухгалтером в Нижнем Новгороде.

В августе 2018 года она получила повестку из московской налоговой инспекции. Налоговики вызвали Елену на допрос. Только получив этот документ, шокированная женщина узнала, что является учредителем и гендиректором некой компании, имеющий московский юрадрес.

Самое поразительное, что все это как-то провернули, не имея оригинала паспорта псевдодиректора. Паспорт Елены всегда был при ней. Очевидно, мошенники воспользовались копией паспорта, которую, как известно, требуют во многих местах.

«Имея 25-летний стаж работы бухгалтером, я понимала, для чего такая фирма открыта и чем это может грозить учредителю и гендиректору…», - говорит Елена.

Бухгалтер не на шутку расстроилась. Кто знает, что уже успели «наворочать» злоумышленники, прикрываясь ее именем.

Что делать

Женщина не стала сидеть сложа руки и начала действовать. Для начала она позвонила в московскую ИФНС по месту регистрации фирмы.

Налоговики не очень удивились, услышав историю Елены, из чего она сделала вывод, что сейчас такие истории – увы, не редкость. Инспектор разъяснила женщине алгоритм ее дальнейших действий:

написать в ИФНС письмо-объяснительную;

прийти на допрос в ИФНС по месту жительства (московская ИФНС перешлет туда все вопросы);

заполнить заявление физлица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, нотариально заверить и отправить в московскую ИФНС.

В итоге женщина написала такую объяснительную:

В ответ на это письмо московские налоговики выслали женщине дальнейшие инструкции с образцами бланков, которые надо заполнить (форму Р34001 и заявление об отзыве ключа подписи).

В своей местной ИФНС она дала показания, которые запротоколировали. Женщина пояснила, что никакого отношения к деятельности этой организации не имеет.

Как выяснилось, претензии к этой компании у налоговиков возникли в связи с разрывами по НДС. Фирма «погорела» на большом вычете по НДС по сделкам с сомнительными ООО.

Реакция ИФНС

Дав показания и отправив в ИФНС объяснительную и регистрационную форму с отрицанием своего директорства, женщина стала ждать результата.

В октябре 2018 в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений о данной компании. К июлю 2019 в выписке ЕГРЮЛ появилась новая информация – о том, что регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ.

Теперь «директор поневоле» с нетерпением ждет, когда наконец закончится эта эпопея и налоговики до конца доведут процедуру исключения из ЕГРЮЛ фирмы, созданной с использованием чужих персональных данных.

Реакция полиции

Кстати, в ноябре 2018 героиня этого материала подала заявление в полицию. При этом женщину заверяли, что без ее ведома такого никто не мог бы сделать, что ни налоговая инспекция, ни нотариус, без личного присутствия и оригинала паспорта ничего не регистрируют.

В возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления. Ничего криминального в это истории правоохранители не обнаружили.

Причем, что немало шокировало нашу читательницу, рассматривался вариант возбуждения уголовного дела в отношении нее.

Аналогичный случай

Напомним, что аналогичную историю мы рассказывали в прошлом году.

В данном случае история началась с потери паспорта в 2010 году, по которому в 2014 году произошла регистрация ИП.

Обескураженный налогоплательщик, недолго думая, обратился в полицию. В заявлении он указал, что неустановленные лица воспользовались его паспортом, открыли бизнес на его имя с целью уклонения от налогов.

Однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

В 2018 году «бывший ИП поневоле» обратился в Арбитражный суд Пермского края. Он потребовал признать недействительной его регистрацию в качестве ИП, так как никаких заявлений с такой просьбой он в ИФНС не направлял.

Несмотря на сопротивление налоговиков, суд принял решение в пользу гражданина и запись в ЕГРИП была аннулирована.