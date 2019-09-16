Что хотят поменять в ЕСХН

Серьезным недостатком существующей налоговой системы в части ЕСХН является то, что его уплата производится по месту нахождения организации или по месту жительства ИП вне зависимости от того, где именно были получены облагаемые доходы.

На эту проблему обратили внимание депутаты Калмыкии, которые внесли в Госдуму законопроект № 794241-7 с поправками в главу 26.1 НК. https://sozd.duma.gov.ru/bill/794241-7

Предлагается установить обязанность налогоплательщиков ЕСХН осуществлять уплату налога по месту осуществления деятельности.

Ведение сельскохозяйственной деятельности сопряжено с использованием ограниченных земельных ресурсов муниципальных образований. Регулирование данных отношений, а также контроль за соблюдением норм использования земель относится к полномочиям органов местного самоуправления. Тем самым органы власти на местах обладают полнотой данных о деятельности налогоплательщика, касающихся определения его налогооблагаемой базы. Соответственно, администрирование налога более эффективно на уровне муниципальных образований, где осуществляет свою деятельность налогоплательщик.

Проект направлен на то, чтобы вновь образованные, а также существующие, но зарегистрированные не по месту осуществления деятельности сельскохозяйственные товаропроизводители уплачивали налог в бюджет того муниципального образования, чьи земельные ресурсы они используют. Введение нового механизма распределения единого налога будет способствовать справедливому распределению доходов между бюджетами и будет способствовать укреплению финансовой самостоятельности большинства муниципальных образований, приближенных к более крупным населенным пунктам, отмечается в пояснительной записке.