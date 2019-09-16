Начали блокировать счета, на которые переводят деньги через банкомат по номеру телефона

Банк заблокировал клиенту счет, как только на него поступили деньги по системе Cash-in. Владельцу предъявили возмутительные требования для разблокировки, рассказывают на канале BlackAudit.

Случай произошел в одном из ведущих банков страны. Клиент получил деньги по системе Cash-in (внесение средств наличными через банкомат по номеру телефона). Когда деньги поступили на счет клиента, банк его моментально заблокировал по подозрению в мошеннических операциях.

При составлении претензии, сотрудник банка дал инструкцию по разблокировке счета. Клиента попросили предоставить следующую информацию: адрес, где вносились средства, номиналы купюр и фото человека, который вносил денежные средства на счет. Требования шокировали клиента, но он не мог просто закрыть счет и снять деньги наличными.

Банк грозил, что человек вообще не увидит своих денег. Снятие наличных с последующим закрытием счета возможно только при блокировке по 115-ФЗ. А в случае блокировки по подозрению в мошеннических действиях — только разблокировка счета с предоставлением запрашиваемой информации.

Сообщение возмутительное, редакция «Клерка» сейчас пытается выяснить, о каком банке идет речь.