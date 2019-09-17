Чьи миллионные доходы освободят от НДФЛ

В настоящее время доходы в виде единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в сумме до 1 млн. рублей по госпрограмме не облагаются НДФЛ. Это следует из п. 37.2 статьи 217 НК.

В этот пункт внесут изменения. Они появились в законопроекте № 720839-7 ко второму чтению.

Теперь от НДФЛ в отношении вышеназванных доходов будут освобождены не только медики, но и педагогические работники.