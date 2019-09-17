Очень-очень много поправок по НДФЛ: 184 страницы изменений

В конце мая в Госдуму был внесен законопроект № 720839-7 с масштабными поправками в НК. Об этом мы писали в материале «НК сильно изменят: проект уже внесен в Госдуму». В первом чтении он был принят 10 июля 2019.

Накануне была размещена версия законопроекта ко второму чтению в Госдуме. Многие поправки, которые вносятся в главу 23 НК, изменили, а какие-то — внесли впервые. Поправок очень много. Изначально в проекте было 130 страниц, сейчас их — 184.

Что будет нового в НДФЛ, расскажем.

Продажа недвижимости

Ко второму чтению в законопроект внесли, которая будет регламентировать особенности определения налоговой базы по НДФЛ при продаже недвижимого имущества, а также по доходам от дарения недвижимости.

Как и сейчас, стоимость проданной квартиры надо будет сравнивать с ее кадастровой стоимостью, умноженной на коэффициент 0,7. Если вторая сумма окажется больше, то именно она применяется в качестве облагаемого дохода.

В новой главе описана ситуация, когда налогоплательщик недвижимость продал, а декларацию не сдал. В этом случае налоговики будут проводить «камералку» без 3-НДФЛ на основе тех сведений, которые у них есть. Доходом признают цену сделки, а если она не известна, или мала (меньше, чем 0,7 кадастровой стоимости), то за цену сделки принимается кадастровая стоимость, умноженная на коэффициент 0,7.

Если собственность долевая, то налоговики высчитают долю дохода. Если собственность совместная, то сумму разделят поровну на всех участников совместной собственности.

Дарение

Особенности определения базы по НДФЛ по дарению недвижимости также описаны в новой главе 214.10 НК.

При дарении доход — это кадастровая стоимость объекта. То есть, никакого понижающего коэффициента в данном случае нет.

Если вы получили в подарок недвижимость, должны отчитаться, но добровольно не задекларировали этот доход, то налоговая сама вам все насчитает

Отметим, что в заключении Счетной палаты на этот проект говорится, что необходимо закрепить единообразный подход к расчету налоговой базы при продаже недвижимости и при получении ее в дар (то есть в обоих случаях применять коэффициент 0,7) Однако это мнение аудиторов депутаты проигнорировали.

Дарение и наследство

Проектом уточняются особенности применения имущественного налогового вычета, когда НДФЛ подлежал исчислению с полученного в дар имущества, а также повторно — при продаже такого имущества, в целях устранения двойного налогообложения.

При продаже имущества (за исключением ценных бумаг), полученного на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке наследования или по договору дарения, налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы от продажи такого имущества на величину документально подтвержденных расходов в виде сумм, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) такого имущества.

Если при получении налогоплательщиком недвижимого имущества в порядке наследования или дарения налог не взимается (при дарении между родственниками и наследстве), при налогообложении доходов, полученных при продаже такого имущества, учитываются также документально подтвержденные расходы наследодателя (дарителя) на приобретение этого имущества, если такие расходы не учитывались наследодателем (дарителем) в целях налогообложения. При этом есть ряд исключений по таким расходом, которые можно учесть.

Маткапитал

В проекте сказано, что налогоплательщик вправе уменьшить сумму своего облагаемого налогом дохода на величину фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, на приобретение этого объекта недвижимости в размере,при одновременном соблюдении следующих условий:

расходы на приобретение квартиры произведены членом семьи налогоплательщика — владельцем сертификата на маткапитал или его супругом (супругой);

величина расходов на приобретение квартиры в доле, приходящейся на налогоплательщика, уменьшающая сумму облагаемого налогом дохода налогоплательщика, не учитывалась другими членами семьи налогоплательщика (их супругами) в целях налогообложения за исключением случаев получения вычета на покупку квартиры, в том числе по процентам.

Кого освободят

Поправки вносятся в п. 37.2 статьи 217 НК. От НДФЛ освободят педагогов при получении компенсационных выплат по госпрограмме в сумме до 1 млн. рублей. Сейчас от налога при получении таких доходов освобождены медицинские работники.

Вычет по процентам

Получить вычет при покупке квартиры по ипотечным процентам при рефинансировании кредита можно будет, даже если рефинансирование делал не банк, а иная организация.

Но при этом заем должен быть выдан в соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, утверждаемыми Правительством РФ.

Имущественный вычет

Получить вычет при покупке квартиры (дома и т.д.) можно будет на детей (подопечных), если они признанных судом недееспособными.

Напомним, сейчас вычет дают только на детей до 18 лет, а после совершеннолетия налогоплательщик уже самостоятельно должен получать вычет при покупке квартиры на свое имя.

Ценные бумаги

Отменяется обязанность физлиц по декларированию доходов от продажи (мены) ценных бумаг. Вместо физлиц это теперь будут делать налоговые агенты — организации и ИП, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, заключенным ими с налогоплательщиками.

Указанные налоговые агенты при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами на основании заявления налогоплательщика могут учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия налогового агента.

«Обособки»

Организации, имеющие несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, будут вправе перечислять НДФЛ в бюджет по месту нахождения, если указанная организация и ее обособленные подразделения имеютна территории одного муниципального образования, выбранному налоговым агентом самостоятельно. Для этого надо будет сдать уведомление в налоговую инспекцию.

НДФЛ за счет агента

Поправка в п.9 ст. 226 НК вводит исключение в привычное для бухгалтеров правило о запрете платить налог за физлицо за счет средств агента.

Теперь именно налоговый агент должен заплатить НДФЛ, если налог доначислен в ходе налоговой проверки при неправомерном неудержании (не полном удержании) налога налоговым агентом.

3-НДФЛ заявление

В статью 229 НК вносят изменений, согласно которому налогоплательщики вправе представить заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога

Рискнем предположить, что заявление на возврат станет составной частью декларации 3-НДФЛ.

6-НДФЛ и 2-НДФЛ

Сдавать годовой расчет 6-НДФЛ надо будет не до 1 апреля как сейчас, а

Причем, судя по тексту поправок, сведения 2-НДФЛ будет сдавать в составе годовой формы 6-НДФЛ.

При этом 2-НДФЛ не надо будет сдавать на физлиц, если указанные в справке данные по определенному физлицу составляют государственную тайну.

Сейчас налоговые агенты с численность до 25 человек, могут сдавать 2-НДФЛ и 6-НДФЛ на бумаге. Это правило поменяют. Право на бумажные отчеты оставят только тем, у кого численность не более 10 человек.