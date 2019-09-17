Вычет можно будет получить при покупке квартиры на имя совершеннолетних детей. Но с условием

Сейчас получить имущественный вычет при покупке квартиры можно, в том числе за детей и подопечных в возрасте до 18 лет.
Скоро в эту норму внесут изменения. Поправки готовы ко второму чтению законопроекта № 720839-7.
Получить вычет при покупке квартиры (дома и т.д.) можно будет также на детей (подопечных) независимо от возраста, если они признанных судом недееспособными.
Полный обзор поправок в части НДФЛ читайте в нашем материале «Очень много поправок по НДФЛ: новый проект переписали».
Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.
Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.
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