Вычет можно будет получить при покупке квартиры на имя совершеннолетних детей. Но с условием

Сейчас получить имущественный вычет при покупке квартиры можно, в том числе за детей и подопечных в возрасте до 18 лет.

Скоро в эту норму внесут изменения. Поправки готовы ко второму чтению законопроекта № 720839-7.

Получить вычет при покупке квартиры (дома и т.д.) можно будет также на детей (подопечных) независимо от возраста, если они признанных судом недееспособными.

Полный обзор поправок в части НДФЛ читайте в нашем материале «Очень много поправок по НДФЛ: новый проект переписали».