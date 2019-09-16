Просто хотела премию. Инспектора ОВП будут судить за подлог

Чтобы поднять показатели своей трудовой деятельности, инспектор отдела выездных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Нижегородской области пошла на подлог.

В протоколе осмотра недвижимости нескольких компаний она указала, что никаких организаций не нашла. Из-за этого им всем ввели ограничения в системе дистанционного банковского обслуживания.

Когда компании подняли шум, всплыла подтасовка фактов. Следственный комитет завел уголовное дело, сейчас расследование завершено. Вскоре его рассмотрит суд.

Будем следить за этой историей, все-таки знаем, что на преступление инспекторов порой толкают начальники.