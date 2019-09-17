Кто первыми перейдут на 4-дневку

На начальном этапе внедрение четырехдневной рабочей недели может вызвать в обществе неоднозначную реакцию, отметили в Госдуме и предложили для начала протестировать новый режим на чиновниках.
Член фракции ЛДПР в Госдуме Борис Пайкин отметил, что с одной стороны, у работников появится больше времени на семью, детей и личные дела. Но с другой стороны, сохранить зарплату в прежнем объёме, как заявляют в Правительстве, работодателям вряд ли удастся, особенно в коммерции.
В итоге кто-то захочет искать подработку на три высвободившихся у него дня. И, если в этом преуспеет, может остаться вовсе без выходных.
«Я считаю, что новый формат рабочей недели надлежит сначала протестировать на государственных органах и предприятиях, постепенно вовлекая представителей крупного бизнеса, так как малые предприятия пока к нему явно не готовы», — заявил депутат.