Как засудить банк, если ты ему ничего не должен, а он достал

Суд оштрафовал Совкомбанк за назойливые звонки человеку без оснований.

Жителю Петербурга по фамилии Орлов обрывали телефон, потому что Совкомбанку задолжал его знакомый. При получении кредита, тот указал номер Орлова. А когда платежи остановились, банк стал терроризировать Орлова.

С начала ноября прошлого года по 19 января ему позвонили 94 раза. Менеджеры Совкомбанка звонили с разных номеров и требовали погасить кредит, хотя Орлов не то чтобы был обязан погашать кредит, но и даже не давал «согласие на взаимодействие». По правилам, звонить можно не чаще 4 раз в месяц.

Фрунзенский районный суд оштрафовал Совкомбанк на 110 тысяч рублей.