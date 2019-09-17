У компаний на УСН налоговая нагрузка совсем низкая

Налоговая нагрузка для малого бизнеса на «упрощенке» в два раза ниже, чем на общем режиме налогообложения. К такому выводу пришли в ФНС, проведя сравнительный анализ. Для примера взяли средние показатели, проще говоря, «среднюю температуру по больнице».

В результате налоговая нагрузка, рассчитанная как отношение сумм налога на прибыль и НДС к стоимости реализованной продукции для фирмы на ОСНО, составит 7,6 %. Налоговая нагрузка типового предприятия с аналогичными финансовыми результатами на УСН составит 3% для УСН «Доходы 6%» и 2,24% для УСН «Доходы минус расходы 15%».

Существенное различие в уровне налоговой нагрузки обусловлено ключевой особенностью УСН, направленной на развитие малого бизнеса — заменой уплаты НДС и налога на прибыль единым налогом по более низким ставкам, отметили в ФНС.