ФНС будет вести про нас новую базу

В России появится Единый федеральный информационный ресурс, содержащий сведения о населении страны. Законопроект, подготовленный правительством, был принят в первом чтении сегодня.

На заседании присутствовал глава ФНС Михаил Мишустин, который отвечал на вопросы депутатов. Дело в том, что администратом нового ресурса будет налоговая служба.

Проект представляли зам.министра финансов Татьяна Нестеренко и председатель Комитета по информ.политике Леонид Левин. Вместе с Мишустиным они пытались объяснить депутатам суть нового ресурса, но похоже им это не совсем удалось.

Единый федеральный информационный ресурс не будет собирать никакой новой информации, он будет агрегировать уже имеющиеся базы и выдавать результаты. Т.е. при запросе данных о гражданине будут поступать данные из базы ЗАГСа, ГИБДД и пр. Причем сами граждане смогут получить там информацию только о самих себе.

Вопрос о возможной утечке информации очень волновал депутатов, однако Михаил Мишустин обнадежил их, рассказав, что утечек из его ведомства не зафиксировано. Рассказ одного из депутатов о том, как после регистрации компании или ИП сразу начинаются звонки от банков, он предпочел не заметить.

Кроме того, во время обсуждения был сделан акцент на то, что никакие новые номера физлицам присваиваться не будут. У них по прежнему будет ИНН и СНИЛС, единого номера, о котором писали СМИ летом этого года, проект не предусматривает.