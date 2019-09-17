Банк лопнул, а миллиарды требует с заемщиков

Роскомснаббанк, который потерял лицензию, подал в суд иск против своих заемщиков на 2,5 млрд рублей. Лицензию у банка отозвали в марте 2019 года, напоминает «Коммерсант».

Ответчиками выступают девять уфимских компаний: «Сириус», «Эталон», «Арсеналъ», «Фотонур», «Транс-лизинг», «Лидер», «Экострой», «Инопромстрой» и «Интеграция». Меньше всего, по мнению истца, должен «Фотонур» (101 млн рублей), а больше всех — «Арсеналъ» (666,75 млн рублей).

Дело рассмотрят в сентябре-октябре. Функции временной администрации банка исполняет Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Также 26 сентября суд рассмотрит очередное заявление ЦБ о признании Роскомснаббанка банкротом. К моменту отзыва лицензии обманутыми оказались 32 500 вкладчиков. Общую сумму обязательств АСВ оценило в 17,4 млрд рублей. Весной агентство отчиталось о выплате вкладчикам всех средств по задолженностям.