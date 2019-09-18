Работодатель, самопроверься

Работодатели получили вычет в первую волну установки касс. И даже, если ИП официально без работн...
Не забывайте, что вернутся контрольные закупки, выходы инспекторов "в поля". А значит, очень проб...
Если не сообщать, что кто-то выиграл, никто не будет покупать билеты....
По патенту не сдаются, а вот ИП должно иметь форму налогооблажения, а вот тут то и размах. Если н...
Перевооружение и модернизация (в промышленности) в первую очередь обусловлена необходимостью сохр...
«Я считаю, что новый формат рабочей недели надлежит сначала протестировать на государст...
Эх... А счастье было так возможно...
вы знаете, что во второй волне обязательных установок онлайн касс многие работодатели по увольнял...
Скажите, пожалуйста, а если ИП с работниками получил платеж на р/с от физ.лица, тоже касса нужна?...
Пока выгоднее платить пару-тройку МРОТ никакого перевооружения и модернизации не будет. Зачем?...
Скорее всего, это какая-то виртуальная мамаша.
Тоже думали прокатит не подавать декларацию и не платить налог (цена продажи была равна закупке),...
Тупая мамаша. Ей все равно ничего получить не удастся, а миллионы предпринимателей пострадают. За...
Представляете, Пермскому краю заплатят за то, чтобы он убил микро- и малый бизнес. То есть деньги...
Мы же не возмущаемся, что чиновники своими законами делают нужных людей (Ротенбергов) долларовыми...
как грубо, очень грубо.а вот насчет пложения - согласен. некоторые специально плодятся или усынов...
А что плохого в том, что указана старая цена (зачеркнута) и новая?? Все наглядно и понятно.........
После первого абзаца можно не читать. Вся суть ясна. А на самом деле мне пока не ясно, для чего э...
Свиноматка наплодила поросят, и теперь вся ферма обязана её содержать....
А если этот ИП сотрудничает только с одной организацией, для него оборудовано рабочее место, уста...
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Давая чаевые официанту, возможно, Вы спасаете для человечества очередного гения (ц) А. Эйнштейн...
Тоже про Турова сразу вспомнила)))
Нда... Даме даже в голову не приходит, что деньги регион дает взамен тех, которые муниципальный р...
Мои предположения:многие люди очень часто отправляют посылки, в т.ч. с наложенным платежом. как м...
Вообще не понимаю, почему чаевые надо платить. Чем официанты лучше продавцов в магазинах, давайте...
Ха-ха-ха ))) Зашел на их сайт раздел банкоматы/отделения, выбрал ближайшее ко мне отделение, кото...
ввели бы 7 часовой рабочий день , или в пятницу - 4х часовой. и все довольны...
Для этого составляйте путевые листыВот этого-то и никто делать не желает....
ИП без работников, оказывающих услуги, могут ККТ не применять при любых расчетах....
Вот по поводу управляющего ИП. Директор это административная должность , а это под Ип подводить н...
Это толкование действовало до 1 июля 2019 года. А после по всем безналичным платежам от физиков К...
Сведения в наложку в любом случае поступят. Откамералят и без декларации....
Почта России и Почта-банк - разные юрлица. И работники у них разные. У банка нет почтальонов ))...