Работодатель, самопроверься

Сервис «Электронный инспектор» на портале Роструда «Онлайнинспекция.рф» позволяет работодателям провести внутренний самоконтроль соблюдения трудового законодательства на предприятии в любое удобное время.

В ходе проверки представитель организации заполняет интеллектуальные проверочные листы, которые изменяют последовательность контрольных вопросов в зависимости от предоставляемых ответов. Результатом самопроверки является заключение системы об отсутствии или наличии нарушений.

За 5 лет с помощью сервиса российские работодатели провели более 500 тыс. самопроверок. В случае устранения выявленные системой нарушений, они смогли оградить себя от штрафов на сумму превышающую 10,8 млрд рублей, отметили в Роструде.

