Работникам не придется платить НДФЛ с серых зарплат

Сегодня во втором чтении принят законопроект № 720839-7 с масштабными поправками в НК.

Одна из поправок касается уплаты НДФЛ за счет налогового агента. В общем случае это запрещено. Однако в это правило скоро внесут изменения.

Исключение будут составлять случаи доначисления (взыскания) налога по итогам налоговой проверки при неправомерном неудержании (не полном удержании) налога налоговым агентом.

Таким образом, если агент не удержал налог, хотя должен был, и налоговики этот факт обнаружили, то физическое лицо материально не пострадает — НДФЛ будет платить налоговый агент за счет собственных средств.

Отметим, что раньше работники, получающие серые зарплаты, понимали, в случае сообщения «куда следует», им тоже придется раскошелиться — заплатить НДФЛ. Это отчасти сдерживало их от доносительства.

Сейчас этот сдерживающий фактор из НК убирают и доносить на работодателя станет безопасно.

При этом данный налог, который агент заплатит за физлицо, не приведет к образованию дохода у физлица. То есть такая невольная щедрость работодателя не будет облагаться НДФЛ у работника.

Соответствующие поправки вносятся в ст. 208 НК:

В целях настоящей главы доходами также не признаются доходы в виде сумм налога на доходы физических лиц, уплаченных налоговым агентом за налогоплательщика при доначислении (взыскании) таких сумм по итогам налоговой проверки в соответствии с НК в случае неправомерного неудержания (неполного удержания) указанных сумм налоговым агентом.