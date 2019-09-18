Налоговики, полицейские, и остальные с погонами прикусят языки перед вами

Вскоре можно будет посадить чиновника, который вас оскорбил. Потому что для должностных лиц введут уголовную ответственность за невзвешенное выражение. Если, конечно, законопроект №792837-7, который на днях поступил в Госдуму, депутаты примут.

Наказывать, как мы понимаем, можно будет не только за откровенный мат, но и за едкие высказывания. Авторы проекта привели в пример поведение Гасана Набиева, единоросса и бывшего генерального директора «Газпром трансгаз Волгоград», который весной этого года заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают исключительно «тунеядцы и алкаши» и что эти люди «сами виноваты в своем материальном положении».

Соответствует ли отрицательная оценка личности потерпевшего действительности, значения иметь не будет. А нарушителя предлагают наказывать штрафом в 500 тыс. рублей, а также лишением свободы на пять лет.