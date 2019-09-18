Пока авто не снято с учета в ГИБДД, придется платить за него налог

Граждане иногда жалуются в ИФНС о начислении им транспортного налога за проданные автомобили. Почему так происходит?

Ответ прост: налогоплательщиком транспортного налога признается лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство, пояснили в УФНС по Республике Карелия.

Постановка на учет, снятие с учета физлица в налоговом органе по месту нахождения принадлежащего ему транспортного средства осуществляются только на основании сведений, сообщаемых ГИБДД.

То есть, транспортный налог будет начисляться на прежнего владельца автомобиля до тех пор, пока проданное транспортное средство не будет снято с учета в ГИБДД. Иных оснований для прекращения взимания транспортного налога (за исключением угона транспортного средства либо возникновения права на налоговую льготу) не установлено.

Проверить информацию об исполнении покупателем обязанности по регистрации транспортного средства можно на сайте ГИБДД или непосредственно обратившись в территориальные органы Госавтоинспекции.

Если по истечении 10 суток после отчуждения транспортного средства в регистрационные данные о его собственнике изменения не внесены, прежний владелец вправе подать в органы Госавтоинспекции заявление о прекращении регистрации данного транспортного средства.