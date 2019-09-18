Клерк.Ру

Путин благословил жалобы бизнеса на МВД

Путин сегодня объявил, что пора внедрить цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов.

«Сделаю все для того, чтобы эта предлагаемая система — в более совершенном виде или каком-то другом реально функционирующем виде — была внедрена», — заверил глава государства на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Напоминаем, что в августе 2019 года президентскому призыву перестать «кошмарить бизнес» исполнилось 11 лет. С тех пор утекло много воды, но предприниматели все чаще жалуются омбудсменам или по иным каналам на вымогательство со стороны правоохранителей и прочие угрозы.

Теперь вот появится цифровая платформа для жалоб. Мы еще не знаем, как она будет работать. Но уже представляем перспективы для бизнеса.

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