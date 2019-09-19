Клерк.Ру

Как будет работать новая система жалоб на силовиков

15 ноября, когда силовики уже придут в себя после Дня полиции, заработает «Платформа для работы с обращениями предпринимателей». Мы писали вчера, что ее разработку Путин потребовал ускорить через любые препоны.

С техзаданием к разработке такой платформы ознакомились «Известия». Вот, как будут рассматривать жалобы бизнесменов на правоохранителей.

1 этап. Жалобу прогонят через систему «Антимат».

2 этап. Если текст составлен цензурно, жалоба поступит к модератору для проверки личных данных предпринимателя.

3 этап. Анализ обращения. Если понадобится уточняющая информация — ее запросят. Если все понятно — перенаправят разбираться в МВД, ФСБ, Следственному комитету или Генеральной прокуратуре.

4 этап. Жалобу рассмотрит служба. МВД, к примеру, берет на это максимум 20 дней.

Отключить рекламу

5 этап. Предпринимателю отправляют ответ. Он сможет присвоить своей жалобе статус: «проблема решена» или «проблема не решена».

6 этап. Если пользователь посчитал, что проблема не решена, модератор проконсультирует его, что делать дальше. На этом взаимодействие с обращением заканчивается и вопрос считается закрытым.

Наравне с силовыми ведомствами обращения предпринимателей также будут рассматривать деловые объединения: РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия» и «Опора России», а также бизнес-омбудсмен. При формировании запроса пользователи смогут добавить их в список адресатов сообщения, однако активных действий в отношении заявок со стороны бизнес-объединений не предусмотрено.

Кстати, в будущем платформу жалоб интегрируют в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, чтобы данные компании и ИП проверялись автоматически.

Отключить рекламу

Сложно предположить, успешно ли будет работать новая система жалоб на силовиков. Главное, не пишите все как есть, сбавляйте градус, иначе жалобу зарубят на первой этапе.

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Политика: новости в России и мире»

Все семинары по теме Политика: новости в России и мире