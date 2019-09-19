Как будет работать новая система жалоб на силовиков

15 ноября, когда силовики уже придут в себя после Дня полиции, заработает «Платформа для работы с обращениями предпринимателей». Мы писали вчера, что ее разработку Путин потребовал ускорить через любые препоны.

С техзаданием к разработке такой платформы ознакомились «Известия». Вот, как будут рассматривать жалобы бизнесменов на правоохранителей.

1 этап. Жалобу прогонят через систему «Антимат».

2 этап. Если текст составлен цензурно, жалоба поступит к модератору для проверки личных данных предпринимателя.

3 этап. Анализ обращения. Если понадобится уточняющая информация — ее запросят. Если все понятно — перенаправят разбираться в МВД, ФСБ, Следственному комитету или Генеральной прокуратуре.

4 этап. Жалобу рассмотрит служба. МВД, к примеру, берет на это максимум 20 дней.

5 этап. Предпринимателю отправляют ответ. Он сможет присвоить своей жалобе статус: «проблема решена» или «проблема не решена».

6 этап. Если пользователь посчитал, что проблема не решена, модератор проконсультирует его, что делать дальше. На этом взаимодействие с обращением заканчивается и вопрос считается закрытым.

Наравне с силовыми ведомствами обращения предпринимателей также будут рассматривать деловые объединения: РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия» и «Опора России», а также бизнес-омбудсмен. При формировании запроса пользователи смогут добавить их в список адресатов сообщения, однако активных действий в отношении заявок со стороны бизнес-объединений не предусмотрено.

Кстати, в будущем платформу жалоб интегрируют в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, чтобы данные компании и ИП проверялись автоматически.

Сложно предположить, успешно ли будет работать новая система жалоб на силовиков. Главное, не пишите все как есть, сбавляйте градус, иначе жалобу зарубят на первой этапе.