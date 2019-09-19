Кто платит НДФЛ с выплат физлицам по решению суда

Судом в резолютивной части решения может быть указана сумма дохода, подлежащая взысканию в пользу физлица, и сумма, которую необходимо удержать в качестве НДФЛ и перечислить в бюджет.

В этом случае налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Если при вынесении решения суды не производят разделения сумм, причитающихся физлицу и подлежащих удержанию с него, организация — налоговый агент при выплате физлицу по решению суда дохода, подлежащего обложению НДФЛ, не имеет возможности удержать у налогоплательщика НДФЛ с указанного дохода.

При этом налоговый агент обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.

В этом случае налогоплательщик-физлицо самостоятельно уплачивает налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/68022 от 04.09.2019.