Новые правила по налогам добавят бухгалтерам работы

Юрлица будут сообщать в ИФНС о своих авто и земле, чтобы налоговая не забыла начислить налог.

Для налогоплательщиков-организаций в НК пропишут новые обязанности. Статья 23 НК «Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов)» пополнится еще одним пунктом.

Организация в течение года должна направить в налоговый орган сообщение о наличии у нее транспортных средств или земельных участков, если этот самый налоговый орган в предыдущий налоговый период не прислал сообщение об исчисленной сумме транспортного или земельного налога на данные объекты.

Проще говоря, прямо указать органам ФНС на их упущения, чтобы поневоле не накапливать долги по налогам.

К сообщению необходимо приложить копии документов, подтверждающих регистрацию авто и правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки.

Соответствующий законопроект № 720839-7 с масштабными поправками в НК накануне принят во втором чтении, а сегодня состоится его третье чтений. Вне сомнений, закон будет принят.