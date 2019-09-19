Рассчитывать налог от кадастровой стоимости придется по любой недвижимости

Неожиданная поправка в главу о налоге на имущество организации была внесена законом, который приняли сегодня депутаты. Касается она объектов недвижимости, указанных в статье 378.2 НК. Т.е. тех, которые облагаются налогом от кадастровой стоимости.

Согласно этой поправке, абсолютно вся недвижимость, у которой определена кадастровая стоимость, будет облагаться налогом именно от кадастровой стоимости. Т.е. вне зависимости от того, для чего эта недвижимость используется.

Дело в том, что подпункт 4 пункта 1 изложили в новой редакции

4) иные объекты недвижимого имущества, признаваемые объектами налогообложения в соответствии с главой 32 настоящего Кодекса, не предусмотренные в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта;

Ранее в этом подпункте значились жилые дома и квартиры, не учитываемые на балансе как основные средства.

При этом изменений в пункт 7 статьи 378.2 НК, в котором говорится о перечне недвижимости, ежегодно утверждаемым региональными властями, не вносилось. Там по прежнему речь идет только о подпунктах 1 и 2 пункта 1. Т.е. о деловых и торговых центрах, помещениях для офисов, торговли и т.п.

Т.е. внесенная поправка обязывает облагать налогом от кадастровой стоимости абсолютно всю недвижимость, если у неё определена кадастровая стоимость, даже если её нет в региональном перечне. В чем же будет смысл этих перечней при таких условиях, совершенно непонятно.

Заметим, что поправка появилась неожиданно, её явно никто обсуждал. Внесена она была Правительством, причем в текст законопроекта её добавили в последние часы перед вторым чтением, что хорошо видно из карточки на сайте Госдумы.

Поправки о переносе сроков сдачи отчетности и уплаты налога на имущество в текст принятого закона не вошли, вероятно их примут следующим законом.