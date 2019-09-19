Запретят вмененку для ряда товаров

Вмененщикам запретили продавать некоторые товары, подлежащие обязательной маркировке. Закон был принят Госдумой сегодня.

Под запрет попали лекарства, обувные товары и предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха. Заметим, что табачные издения в перечне не значатся.

Запрет применять ЕНВД при торговле этими товарами начнет действовать с 1 января 2020 года. Так что организациям и ИП стоит заранее побеспокоиться о переходе на УСН, если они не сделали этого раньше.

Обратите внимание, что никакого раздельного учета по товарам быть не может. Т.е. нельзя продажу обуви относить к УСН, а продажу, допустим, сумок к ЕНВД. Одна-единственная продажа товара, подлежащего обязательной маркировке, приведет к утрате права на ЕНВД (если продавца поймают на этом, конечно). И речь идет не о продаже именно маркированного товара, а товара подлежащего маркировке.