5 реквизитов кадровых документов надо оформлять по ГОСТу

Если на кадровом документе обязательные реквизиты оформлены не по ГОСТу, трудовая инспекция назовет документ недействительным.

Компания рискует тем, что придется, к примеру, восстанавливать неугодного сотрудника на должность, отменять взыскание и т.п.

Коротко рассказываем, за какими реквизитами нужно четко следить:

Наименование организации указывайте точно так, как оно написано в учредительных документах. Сокращенное наименование указывают в скобках после полного. Если документ издает филиал или структурное подразделение, то сверху нужно прописать наименование организации, а ниже название филиала или подразделения.

Место составления указывайте с учетом административно-территориального деления и общепринятых сокращений. Шрифт № 12—14.

Дата документа. Порядок чисел такой: день месяца, месяц и год. Цифры используются арабские.

Подпись должна включать должность лица, которое подписывает документ, собственноручную роспись и расшифровку. Если подписей несколько, располагайте их друг под другом, ориентируясь на иерархию должностей. То есть от более высокой вверху к более низкой внизу.

Гриф утверждения состоит из слова «УТВЕРЖДАЮ», должности лица, которое утвердило документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты, когда документ утвержден. Если же документ утвержден приказом, то в грифе указывают наименование распорядительного документа в творительном падеже, его дату и номер.

Печать. Если на документе нет специальной отметки «М. П.», то ставьте печать так, чтобы она не задевала подпись. Печать должна стоять ровно, нельзя проставлять боком или в перевернутом виде. Естественно, она должна быть разборчивой.

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