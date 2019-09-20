Помощь пострадавшим от ЧС освободят от НДФЛ

Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект № 793324-7, который вносит поправки в список доходов, освобожденных от НДФЛ.

Доходы в виде помощи, полученные гражданами, пострадавшими от террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, а также членами их семей в связи с указанными событиями, освободят от НДФЛ. При этом источник дохода будет неважен.

Проект внесен в Госдуму Правительством.

В качестве дополнительной меры законопроектом предусматривается освобождение от НДФЛ доходов граждан, предоставляющих пострадавшим жилые помещения, в виде платы за наем жилых помещений, если такая плата произведена в пределах сумм, полученных пострадавшими на цели найма жилого помещения из бюджета.

Депутаты отмечают, что принять этот закон надо как можно быстрее.

«Ситуация, когда с людей, которые пострадали от стихийных бедствий, техногенных катастроф, террористических актов взимаются налоги, является абсолютно абсурдной», — подчеркнула депутат фракции «СР» Ольга Епифанова.