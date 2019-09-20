Клерк.Ру

Изменят порядок взыскания штрафов за СЗВ-М

Минтруд опубликовал на федеральном портале уведомление о разработке поправок в статью 17 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Текст проекта пока не опубликован.

Напомним, статья 17 регламентирует, в том числе, ответственность страхователей.

В уведомлении Минтруда говорится, что цель будущего проекта — оптимизация работы территориальных органов ПФР и судов в части взыскания финансовых санкций со страхователей.

Как только текст проекта будет опубликован, мы расскажем вам о новой задумке Минтруда.

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