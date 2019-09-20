Изменят порядок взыскания штрафов за СЗВ-М

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Ibrisami Наш МФЦ постоянно теряет документы: и не только налоговые. Последний раз потеряли документы из Ро... Налоговики будут передавать вам документы через МФЦ

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