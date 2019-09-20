В НК оперативно протащили вкусные поправки по налогам для избранных

Госдума приняла в третьем чтении масштабные поправки в Налоговый кодекс. Про часть из них мы уже писали в статье «Внимание! Очень-очень много поправок в НК: обзор принятого закона».

Среди поправок есть и измененные нормы в интересах соверешенно конкретных налогоплательщиков. Внесены они были Правительством и должны нивелировать налоговые риски при расчетах «Транснефти», нефтяных компаний с контрагентами после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

Новый риск будет учитывать возможность «потери деловой репутации вследствие утраты товарами качества и иных потребительских свойств по причинам, не зависящим от сторон сделки». Такой подпункт добавлен в статью 105.5 НК «Сопоставимость коммерческих и (или) финансовых условий сделок и функциональный анализ».