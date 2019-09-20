Банки будут оценивать клиентов по родственникам

Риск дефолта заемщика может зависеть от его близких. Поэтому банки намерены проверять платежеспособность родственников потенциального заемщика в пределах его ближнего круга.

Все будет работать на основе кредитных историй, поясняет РБК Олег Лагуткин, гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс», разработавшего модель проверки.

Чтобы получить оценку, банк направит запрос в бюро кредитных историй, которое изучает данные заявителя, а также его поручителей и созаемщиков. После этого система оценивает «кредитное поведение» родственников и вычисляет риск дефолта самого человека.

Смотреть будут, вовремя ли ваши родственники вносили платежи, какой объем их задолженности.

В бюро уточнили, что сегодня в базе хранится информация о 60 миллионах россиян. Вероятность того, что в системе найдутся сведения хотя бы об одном родственнике потенциального клиента, составляет 80%.

При этом создатели нового сервиса и банки признают, что пока он неидеален. Например, система может посчитать родственниками бывших супругов, если у них осталась общая фамилия, или, наоборот, не «связать» мужа и жену с разными фамилиями. Основной риск — это отказ заемщику в кредите при наличии у него «неблагонадежных» родственников.