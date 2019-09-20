ЕНВД запретили для широкого круга компаний

Верховный Суд РФ подтвердил, что газозаправочные станции не имеют права применять ЕНВД при продаже газа, даже если он в виде жидкости, сообщает пресс-служба ФНС. Налогообложение этого вида деятельности должно осуществляться по общей системе или УСН..

В ходе выездной налоговой проверки инспекция установила, что организация занималась продажей пропана на газозаправочной станции. Его покупателями являлись физические и юридические лица. Доходы от реализации газа компаниям организация учитывала по УСН. Выручку же от граждан она считала полученной от деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход. Инспекция указала, что реализация газа не относится к розничной торговле в силу определения, данного в статье 346.27 НК РФ, поэтому для ее налогообложения ЕНВД применяться не может. Она пришла к выводу, что организация занижает налоговую базу по УСН и доначислила ей налог по упрощенке и пени.

Не согласившись с инспекцией, компания обратилась в суд. По ее мнению, реализуемый товар не подпадает под определение газа, так как является жидкостью под давлением. Поэтому деятельность по его реализации подпадает под ЕНВД.

Суды трех инстанций отказали налогоплательщику, согласившись с позицией инспекции. Они отметили, что с 1 января 2009 года реализация газа не относится к розничной торговле, а значит доходы от нее учитываются по общей системе налогообложения или УСН. Суды также указали, что определение «газ» понимается для целей налогообложения в том значении, которое используется в Федеральном законе от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».