Дагестанцы жалуются на слишком большие налоги для физлиц

Жители Дагестана возмущены темпами роста кадастровой стоимости недвижимости в регионе.

В результате переоценки происходит многократное повышение стоимости недвижимости. В некоторых случаях повышение достигает 900 % и выше.

На сайте Chang.ru размещена петиция с требованием не допустить несправедливости и отказаться от многократного повышения кадастровой стоимости недвижимости.

Отмечается, что высокая кадастровая стоимость – это не только большой земельный налог и налог на имущество физлиц, но и большой НДФЛ при продаже недвижимости.

Дело в том, что при продаже недвижимого имущества налоговики сравнивают цену сделки и 70 % кадастровой стоимости и большую сумму принимают за базу по налогу.

В петиции приводится пример: Кадастровая стоимость стандартных 500 соток земли под ИЖС на окраине Махачкалы будет составлять от 5 млн. рублей. Продать этот участок реально за 1,5 млн. рублей. А НДФЛ придется заплатить в сумме не менее 325 тыс. рублей.

Это несправедливо и неправильно, особенно при нынешнем плохом финансовом положении населения, отмечают общественники.

К петиции приложена сравнительная таблица старой и новой кадастровой стоимости. Также там показано, какой НДФЛ придется заплатить при продаже.

Добавим, по данным региональной УФНС по состоянию на 1 сентября 2019 года долги по имущественным налогам имеют 120 тыс. жителей республики. Общая сумма составляет более 5 млрд. рублей, из которых на налог на имущество физлиц приходится 0,5 млрд. рублей, на земельный налог - 1,1 млрд. рублей.

На сайте УФНС опубликованы имена троих жителей Дагестана, которые имеют задолженность по имущественным налогам свыше 10 млн. рублей. Всего эти трое жителей республики задолжали бюджету 67 млн. рублей.

Еще 24 налогоплательщика задолжали бюджету от 3 до 10 млн. рублей. На сайте также опубликован список налогоплательщиков с суммой долга по имущественным налогам физлиц свыше 1 млн. рублей. Всего в черном списке значатся 150 граждан с общей суммой недоимки около 360 млн. рублей.