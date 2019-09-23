ЕНВД отменят, и это погубит малый бизнес: печальные итоги опроса

В последнее время много говорят о том, какое влияние на бизнес окажет предстоящая отмена ЕНВД. Бизнес просит сохранить вмененку. Власти не спешат откликаться на просьбу и отмечают, что тот режим — брешь, которую используют для оптимизации, и еще он «антицифровой».

В материалах на нашем сайте, посвященным этой проблематике, нередко разгораются жаркие.

Мы провели опрос, в ходе которого выяснили, что думают об отмене ЕНВД наши читатели.

Как показали результаты опроса, большинство клерков (83 %) выступают за сохранение ЕНВД, отмечая, что в противном случае микробизнес погибнет.

13 % опрощенных заявляют, что ничего страшного не случиться. Ведь вместо ЕНВД можно применять УСН, ПСН, НПД.

4 % респондентов поддерживают власти в их стремлении прикрыть эту лазейку для уменьшения налогового бремени.

Что касается вероятности отмены ЕНВД, то большинство клерков (81 %) не сомневаются в том, что задуманное будет исполнено. При этом 34 % предполагают, что для смягчения удара по бизнесу власти модернизируют другие режимы или введут новый.

Между тем 19 % опрошенных все-таки надеются, что власти прислушаются к просьбам бизнеса и дату отмены ЕНВД сдвинут.