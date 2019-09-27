В каком случае работодатель может хранить у себя копии паспортов сотрудников

В некоторых компаниях практикуется хранение в личных делах сотрудников копий их документов:

паспорта;

СНИЛС;

ИНН;

свидетельств о рождении детей;

свидетельства о браке;

документов об образовании;

военного билета.

Роструд, отвечая на вопрос работодателя, отметил, что хранение копий указанных документов сотрудников в личных делах допускается только с их письменного согласия.

При отсутствии письменного согласия сотрудников копии документов должны быть возвращены данным сотрудникам или уничтожены.

Согласно статье 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические персональные данные) и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных.