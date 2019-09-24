Как заполнять личную карточку Т-2. Можно ли делать это карандашом

Работодатель обратился на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф» с вопросом по заполнению личной карточки Т-2. Рассказываем, что ответили трудинспекторы:

1) Приклеивать на карточку фотографию сотрудника не обязательно.

2) Коды в карточке проставлять не обязательно. Кодирование предназначается для автоматизированной обработки данных и статистического учета.

3) Если при временном переводе вносится запись о переводе в раздел 3 формы Т-2, то не нужно знакомить работника с внесенной записью, поскольку запись о временном переводе не вносится в трудовую книжку.

Кроме того, работодателя интересовал вопрос, можно ли некоторые записи в карточке делать простым карандашом. Ведь в процессе работы у сотрудника может поменяться семейное положение, реквизиты паспорта и т.д.

Вот что ответил Роструд:

Законодательство не содержит определенных требований к заполнению личной карточки формы Т-2, кроме требований, что раздел II личных карточек военнообязанных граждан и призывников заполняется только вручную, записи производятся чернилами, шариковыми, гелиевыми и другими ручками черного и синего цветов, а отметки о проведении сверки с документами воинского учета военных комиссариатов — простым карандашом. Кроме того, с каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. В остальной части негосударственные организации вправе самостоятельно разработать порядок заполнения личной карточки.

Добавим, на нашем форуме недавно также обсуждался вопрос заполнения личных карточек. Бухгалтеры пытаются облегчить себе процесс заполнения этого документа, максимально автоматизировав его.

Коллеги делятся лайфхаками, как вести карточку в 1С, и при этом иметь на ней живые подписи сотрудников, датированные нужным числом.

Думаю, как оптимизировать ведение карточек, чтобы не вести всё вручную. Рассматриваю ещё один вариант — печатать при приеме 1-3 стр, подписывать, а при увольнении распечатывать уже последнюю страницу. Поделитесь, как вы ведёте учёт и хранение. — спрашивает инициатор дискуссии с ником id19080557

Кто-то распечатывает из 1С всю карточку сразу при приеме сотрудника, а уже остальные записи в процессе работы делает вручную.

Однако некоторые бухгалтеры, которые выполняют и роль кадровиков, поступают хитрее.

Первые два листа при приеме печатаю, остальные при увольнениии.

Ну и дату можно поменять, если в 1с не получается, то эксель или ворд сохранить предварительно — делится лафхаком Январь

Напомним, Минтруд разработал проект поправок в порядок ведения и хранения трудовых книжек, согласно которым знакомить работника под роспись в личной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью будет не нужно.

Однако пока этот проект не принят.

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