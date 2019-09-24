Как заполнять личную карточку Т-2. Можно ли делать это карандашом

Работодатель обратился на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф» с вопросом по заполнению личной карточки Т-2. Рассказываем, что ответили трудинспекторы:
1) Приклеивать на карточку фотографию сотрудника не обязательно.
2) Коды в карточке проставлять не обязательно. Кодирование предназначается для автоматизированной обработки данных и статистического учета.
3) Если при временном переводе вносится запись о переводе в раздел 3 формы Т-2, то не нужно знакомить работника с внесенной записью, поскольку запись о временном переводе не вносится в трудовую книжку.
Кроме того, работодателя интересовал вопрос, можно ли некоторые записи в карточке делать простым карандашом. Ведь в процессе работы у сотрудника может поменяться семейное положение, реквизиты паспорта и т.д.
Вот что ответил Роструд:
Законодательство не содержит определенных требований к заполнению личной карточки формы Т-2, кроме требований, что раздел II личных карточек военнообязанных граждан и призывников заполняется только вручную, записи производятся чернилами, шариковыми, гелиевыми и другими ручками черного и синего цветов, а отметки о проведении сверки с документами воинского учета военных комиссариатов — простым карандашом.Добавим, на нашем форуме недавно также обсуждался вопрос заполнения личных карточек. Бухгалтеры пытаются облегчить себе процесс заполнения этого документа, максимально автоматизировав его.
Кроме того, с каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.
В остальной части негосударственные организации вправе самостоятельно разработать порядок заполнения личной карточки.
Коллеги делятся лайфхаками, как вести карточку в 1С, и при этом иметь на ней живые подписи сотрудников, датированные нужным числом.
Думаю, как оптимизировать ведение карточек, чтобы не вести всё вручную. Рассматриваю ещё один вариант — печатать при приеме 1-3 стр, подписывать, а при увольнении распечатывать уже последнюю страницу. Поделитесь, как вы ведёте учёт и хранение.Кто-то распечатывает из 1С всю карточку сразу при приеме сотрудника, а уже остальные записи в процессе работы делает вручную.
— спрашивает инициатор дискуссии с ником id19080557
Однако некоторые бухгалтеры, которые выполняют и роль кадровиков, поступают хитрее.
Первые два листа при приеме печатаю, остальные при увольнениии.Напомним, Минтруд разработал проект поправок в порядок ведения и хранения трудовых книжек, согласно которым знакомить работника под роспись в личной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью будет не нужно.
Ну и дату можно поменять, если в 1с не получается, то эксель или ворд сохранить предварительно
— делится лафхаком Январь
Однако пока этот проект не принят.
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