Что делать, если ваш совместитель уволился со своей основной работы

Работник, устроенный по совместительству, уволился с основного места работы и не сообщил об этом второму работодателю.

Получается, что у него есть работа по совместительству, но нет основного места работы.

У второго работодателя возникает вопрос — что делать? Нужно ли переводить такого сотрудника на основное место работы?

Ничего делать не надо, успокоил Роструд взволнованного работодателя на портале Онлайнинспекция.рф.

Трудовым законодательством не предусмотрены обязанности работодателя принять работника, работавшего на условиях совместительства, на работу как на основную в случае, если данный работник был уволен с работы, которая была для него основной.

Право требовать такого приема для работника закон также не предусматривает.